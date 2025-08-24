25 Ağustos Pazartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, yeni bir haftaya, ilişkiler ve iş birliklerinde parıldayan bir enerjiyle adım atıyorsun. Venüs'ün Aslan burcuna geçiş yapmasıyla birlikte, iş hayatında yeni kapılar açılmaya başlıyor. İş ortaklıklarında ve kariyer ilişkilerinde sana şans getiren bu enerji, haftanın ilk gününde yeni anlaşmalar, iş birlikleri veya ortak projelerin gündeme gelmesine sebep olabilir.

Pazartesi gününü, diplomasi becerini kullanarak en verimli şekilde değerlendirebilirsin. İstediğin kapıları açacak bu becerin, iş hayatında seni bir adım öne taşıyacaktır.

Şimdi de aşktan konuşalım! Aşk hayatında ise Venüs'ün etkisiyle romantizm rüzgarları esiyor. Partnerinle arandaki romantik bağın kuvvetlenmesine yardımcı olacak bu enerji, ilişkinde yeni bir sayfa açmana olanak sağlayabilir. Romantik paylaşımların artacağı bu dönemde, partnerinle daha kaliteli ve keyifli zaman geçirebilirsin. Öte yandan eğer yalnızsan, belki de uzun zamandır beklediğin o kişiyle tanışma fırsatı yakalayabilirsin. Kendine güven, çünkü Venüs'ün enerjisi seninle... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…