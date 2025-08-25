26 Ağustos Salı Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün kariyer hayatında adeta bir dönüm noktası olabilir! Tam da bu noktada günün enerjisine dikkat çekmek istiyoruz. Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu üçgen, senin için kalıcı başarıların kapısını ardına kadar açıyor. Disiplinli ve kararlı bir duruş sergileyerek iş hayatında sağlam adımlar atabilir, çevrendeki insanlara güven vererek saygınlığını artırabilirsin.

Öte yandan bugün yapacağın iş anlaşmaları, belki de hayatının en önemli dönüm noktası olabilir ve sana uzun vadeli bir statü kazandırabilir. Üstelik, bu dönemde otorite figürlerinden her zamankinden daha fazla destek görmen de oldukça muhtemel. İlerlemeye hazır ol, çünkü belli ki başarı ve güç seni bekliyor!

Biraz da aşk konuşalım... Aşk hayatına gelirsek bugün, Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık, sürprizlere açık olman gerektiğini müjdeliyor. Eğer bir ilişkin varsa, bugün partnerinle birlikte sıra dışı bir deneyim yaşayabilirsin. Bu deneyim, ilişkine yeni bir tat katarken, aranızdaki bağı da güçlendirebilir. Lakin dikkatli ol, zaten bir ilişkin varken kalbin başka yöne de kayabilir. Beklenmedik bir şekilde kapını çalan duygular kafanı karıştırsa da anlık hevesler uğruna aşktan vazgeçme deriz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…