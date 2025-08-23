24 Ağustos Pazar Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, aşk hayatında taze bir sayfa açmaya hazır mısın? Bugün, Güneş ve Uranüs'ün birleşen enerjileri, aşk hayatında yeni ve heyecan verici bir dönemin kapılarını aralıyor. Partnerinle belki de hiç aklına gelmeyecek bir konuda tartışabilirsin. Bu tartışma, ilişkinde yeni bir evreye geçiş yapmana yardımcı olabilir ya da belki de ayrılık rüzgarları esmeye başlayabilir.

Öte yandan yalnız bir Kova burcuysan, haftanın son gününde aşka dair tatlı bir tesadüf sana gülümseyebilir. Bir anda karşına çıkan romantik bir karşılaşma, seni heyecan dolu bir birlikteliğe sürükleyebilir. Ancak bu aşkın kalıcı olacağını düşünmek biraz fazla iyimser olabilir. Çünkü bu dönemde, dürtülerinle hareket etme eğilimindesin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…