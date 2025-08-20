21 Ağustos Perşembe Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün gökyüzü, iletişim ve samimiyetin ön planda olduğunu müjdeliyor. Partnerinle arandaki bağını daha da güçlendirmek ve aranızdaki romantizmi tavan yaptırmak için bugün tam zamanı! Birbirinize olan duygularınızı açıkça ifade etmek, birbirinizi daha da yakın hissetmenizi sağlayacak.

Ama eğer henüz o özel kişiyi bulamadıysan, bugün kalbini hızlandıracak biriyle karşılaşma ihtimalin oldukça yüksek. Belki de uzun zamandır beklediğin aşkı bulma fırsatı bugün kapını çalacak. Kim bilir, belki de bir kahve dükkanında, parkta ya da iş yerinde karşına çıkacak o özel kişi. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…