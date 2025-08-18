19 Ağustos Salı Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün geçmişten gelen bir mesaj ya da beklenmedik bir telefon çağrısı, kalbinin ritmini hızlandırabilir. Adeta bir rock konserindeymişsin gibi hissettirebilir. Bu durum karşısında bir karar vermen gerekecek; ileriye mi bakacaksın, yoksa eski defterleri mi açacaksın? Bu noktada Ay'ın gizemli ışığı ve Jüpiter'in bilgelik dolu enerjisi sana yol gösterebilir.

Hayatına renk katacak, heyecanını artıracak bu süreçte, kalbinin sesini dinlemekten çekinme. Kalbinin ritmini hızlandıran o mesaj ya da telefon çağrısı, belki de hayatının aşkı olabilir. Belki de geçmişten gelen bir dost, eski bir arkadaş ya da belki de bir aşk... Kim bilir? Tam da bu noktada iyi düşünmeli ve eğer mutlu olacağını düşünüyorsan, geriye dönmeyi de kabul etmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…