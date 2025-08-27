onedio
28 Ağustos Perşembe Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

28 Ağustos 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 28 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

28 Ağustos Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aşk hayatında biraz hareketlilik olabilir. Venüs'ün cazibesi ve Plüton'un yoğun enerjisi, seni ve sevgilini birbirinize karşı daha güçlü bir çekim hissiyle doldurabilir. Bu tutkulu enerji, ilişkinde biraz dalgalanmalara neden olabilir, ancak endişelenme! Bu enerjiyi, ilişkini daha da güçlendirecek bir araç olarak kullanabilirsin.

Venüs ve Plüton'un karşıt konumları, bugün ilişkinde yoğun duygusal iniş çıkışlar getirebilir. Ancak bu enerji, aşk hayatını daha da güçlendirecek bir fırsat olabilir. İlişkindeki bu enerji dalgalanmalarını yönetmenin sırrı açık iletişim ve karşılıklı güvende saklı. Eğer sen ve partnerin birbirinize açıkça hislerinizi ifade eder ve birbirinize karşı dürüst olursanız, bu enerji dalgalanmaları ilişkinizi bir adım öteye taşıyabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

