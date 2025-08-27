28 Ağustos Perşembe Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün aşk hayatında biraz hareketlilik olabilir. Venüs'ün cazibesi ve Plüton'un yoğun enerjisi, seni ve sevgilini birbirinize karşı daha güçlü bir çekim hissiyle doldurabilir. Bu tutkulu enerji, ilişkinde biraz dalgalanmalara neden olabilir, ancak endişelenme! Bu enerjiyi, ilişkini daha da güçlendirecek bir araç olarak kullanabilirsin.

Venüs ve Plüton'un karşıt konumları, bugün ilişkinde yoğun duygusal iniş çıkışlar getirebilir. Ancak bu enerji, aşk hayatını daha da güçlendirecek bir fırsat olabilir. İlişkindeki bu enerji dalgalanmalarını yönetmenin sırrı açık iletişim ve karşılıklı güvende saklı. Eğer sen ve partnerin birbirinize açıkça hislerinizi ifade eder ve birbirinize karşı dürüst olursanız, bu enerji dalgalanmaları ilişkinizi bir adım öteye taşıyabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…