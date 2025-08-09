onedio
Kova Burcu
10 Ağustos Pazar Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

10 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Ağustos Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Ağustos Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün göz sağlığına her zamankinden çok daha fazla özen göstermelisin. Gökyüzünü saran Ay ile Neptün'ün enerjisi ile belki de hayata karışmalı ve tabii bunun için ekran süreni de azaltmalısın. Bu sayede hem mavi ışıktan uzaklaşarak gözlerini dinlendirebilir hem de doğada zaman geçirerek doğal ışığın D vitamini veren enerjisinden yararlanabilirsin. 

Gözlerini dinlendirirken biraz doğa yürüyüşü, keyifli bir pazar kahvaltısı ve hafta sonu eğlencesi de planların arasında yer almalı. Sağlığın için bu resetlenmeye ihtiyacın olduğu aşikar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
