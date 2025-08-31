Eylül İkizler Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu ayın ilk günlerinde, zihinsel aktivitelerin yoğunlaşması ve düşüncelerin hız kazanması, biraz gerginlik yaratabilir. Bu dönemde, baş ağrılarına veya boyun ağrılarına karşı ekstra önlem almanızda fayda var. Belki biraz yoga veya meditasyon, belki biraz da bitki çayı... Kim bilir, belki de sadece biraz sessizlik...

Ayın ortasında ise Dolunay'ın büyülü ışığı, iç dünyanda bir denge yaratıyor. Bu dönemde, duygusal yüklerinin hafiflemesi ve enerjinin dengelenmesi için mükemmel bir zaman. Dolunayın sihirli etkisi, ruhunda bir huzur rüzgarı estirerek, tüm stres ve endişelerini alıp götürebilir. Ayın sonlarına doğru ise Mars'tan aldığın güç ile şifa bulabilirsin. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…