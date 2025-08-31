onedio
Eylül İkizler Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Eylül 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, İkizler ve yükselen İkizler burçlarının Eylül ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Eylül ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu ayın ilk günlerinde, zihinsel aktivitelerin yoğunlaşması ve düşüncelerin hız kazanması, biraz gerginlik yaratabilir. Bu dönemde, baş ağrılarına veya boyun ağrılarına karşı ekstra önlem almanızda fayda var. Belki biraz yoga veya meditasyon, belki biraz da bitki çayı... Kim bilir, belki de sadece biraz sessizlik...

Ayın ortasında ise Dolunay'ın büyülü ışığı, iç dünyanda bir denge yaratıyor. Bu dönemde, duygusal yüklerinin hafiflemesi ve enerjinin dengelenmesi için mükemmel bir zaman. Dolunayın sihirli etkisi, ruhunda bir huzur rüzgarı estirerek, tüm stres ve endişelerini alıp götürebilir. Ayın sonlarına doğru ise Mars'tan aldığın güç ile şifa bulabilirsin. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

