Eylül İkizler Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu ay Balık Dolunayı'nın duygusal etkisi altında olacağız. Bu, duygularının normalden daha yoğun olacağı anlamına geliyor. Her zamankinden daha fazla duygusal tepki vermekten kendini alıkoyamayabilirsin. Bu durum, özellikle aşk hayatında bazı değişikliklere yol açabilir. Belki de uzun süredir devam eden bir ilişkiyi sonlandırma veya tamamen yeni bir aşk macerasına atılma zamanı gelmiştir.

Ayın ilerleyen dönemlerinde ise Venüs'ün Başak burcuna geçişiyle birlikte ev hayatında romantizm rüzgarları esecek. Bu dönem, sevdiklerinle birlikte huzurlu ve keyifli anlar yaşayabileceğin bir zaman dilimi olacak. Belki de bir akşam yemeği planlayabilir, sevdiklerinle birlikte sakin ve huzurlu bir ortamda toplanabilirsin. Ya da belki de bir film gecesi düzenleyip sevdiğin kişiyle evlilik yolunda atılacak adımları konuşabilirsin. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…