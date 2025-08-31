Eylül İkizler Burcu Aylık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu ayın enerjisi seni kariyer dünyasının kalbine götürüyor. Ayın başında, Satürn'ün retro halde Balık burcuna geçişi, bir süredir askıda olan iş hedeflerini tekrar ön plana çıkarıyor. Belki de bir projeyi tamamlamak için gereken ilhamı bulmanın zamanı geldi.

Ayın ortasında Balık Dolunayı, iş hayatında büyük bir dönüm noktasını işaret ediyor. Belki de o çok beklediğin terfi nihayet kapında. Ya da belki de uzun zamandır üzerinde çalıştığın bir proje sonunda tamamlanıyor. Bu Dolunay sana iş hayatında bir başarı hikayesi yazma fırsatı sunuyor. Ay sonunda ise Mars'ın Akrep'e geçişi iş yerinde rekabeti artırsa da, bu durum seni daha verimli ve odaklı hale getirecek. Belki de bu, seni bir sonraki büyük iş başarına götüren itici güç olacak.

Şimdi de aşktan söz edelim! Aşk hayatında, Balık Dolunayı'nın etkisiyle duygularını fazla ciddiye alabilir, ilişkinde bir yön değişikliği yaşayabilirsin. Belki de bir ilişkiyi sonlandırma veya yeni bir ilişkiye başlama zamanı geldi. Ay ilerledikçe Venüs'ün Başak'a geçişiyle birlikte, ev hayatında daha romantik ve huzurlu anlar seni bekliyor. Belki de sevdiklerinle birlikte sakin bir akşam yemeği ya da film gecesinde ilişkini evliliğe götürecek bir konuşma yapabilirsin. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…