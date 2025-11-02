Sevgili İkizler, bu hafta seni için zaman zaman yetişmekte zorlanacağın bir enerji ile dolu olabilir. Tam işler ters gittiği noktada ise Mars ile Neptün üçgeninin etkisiyle, yaratıcı fikirlerinin çeşitliliği, sıradan işlerden sıyrılmanı sağlayacak ve karşına çıkan problemlere farklı çözüm yolları bulmanı kolaylaştıracak. Bu noktada özellikle iletişim yeteneklerinin zirvede olacağını belirtmeliyiz. Yani bendensel anlamda enerjin yetersiz kaldığında aklınla harekete geçip sözlerinle ikna süreçlerinde başarıyı yakalayabilirsin.

Hafta sonuna doğru ise Uranüs’ün Boğa burcuna geçişiyle bir süredir yaşamayı beklediğin değişimin sinyallerini alabilirsin. Hayatında değişmeye başlayan düzenin ilk hedefi ise kariyer süreçlerin olabilir. İş hayatında hakkını alamadığını düşünüyorsan, bir an önce harekete geçmek isteyebilir ve her şeyi değiştirecek o cesur adımı atabilirsin. Belki de iş değişikliğinin zamanı gelmiştir, ne dersin?

Gelelim aşka! Hafta boyunca kendini hissettirecek olan Dolunay, kalbini ele geçirebilir. Aklın ile kalbinin arasında kaldığın ilişkilerde kazanan hep kalbin olacak gibi görünüyor... Bu yüzden duygusal anlamda kullanılabilirsin, dikkatli ol! Tabii bir yandan da aşkın tadını çıkar, zira bu Dolunay sana aşk getirebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…