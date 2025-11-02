onedio
3 Kasım - 9 Kasım İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

İkizler Burcu
3 - 9 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 3 Kasım - 9 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 3 Kasım - 9 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta seni için zaman zaman yetişmekte zorlanacağın bir enerji ile dolu olabilir. Tam işler ters gittiği noktada ise Mars ile Neptün üçgeninin etkisiyle, yaratıcı fikirlerinin çeşitliliği, sıradan işlerden sıyrılmanı sağlayacak ve karşına çıkan problemlere farklı çözüm yolları bulmanı kolaylaştıracak. Bu noktada özellikle iletişim yeteneklerinin zirvede olacağını belirtmeliyiz. Yani bendensel anlamda enerjin yetersiz kaldığında aklınla harekete geçip sözlerinle ikna süreçlerinde başarıyı yakalayabilirsin. 

Hafta sonuna doğru ise Uranüs’ün Boğa burcuna geçişiyle bir süredir yaşamayı beklediğin değişimin sinyallerini alabilirsin. Hayatında değişmeye başlayan düzenin ilk hedefi ise kariyer süreçlerin olabilir. İş hayatında hakkını alamadığını düşünüyorsan, bir an önce harekete geçmek isteyebilir ve her şeyi değiştirecek o cesur adımı atabilirsin. Belki de iş değişikliğinin zamanı gelmiştir, ne dersin?

Gelelim aşka! Hafta boyunca kendini hissettirecek olan Dolunay, kalbini ele geçirebilir. Aklın ile kalbinin arasında kaldığın ilişkilerde kazanan hep kalbin olacak gibi görünüyor... Bu yüzden duygusal anlamda kullanılabilirsin, dikkatli ol! Tabii bir yandan da aşkın tadını çıkar, zira bu Dolunay sana aşk getirebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

