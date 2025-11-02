Sevgili İkizler, bu hafta gökyüzünün en büyülü olaylarından biri olan Dolunay'ın etkisi altında olacaksın. Bu etki, kalbini tamamen ele geçirebilecek kadar güçlü olabilir. Aşk ve romantizm dolu bir hafta seni bekliyor gibi görünüyor!

Birçok kez aklın ile kalbinin arasında bir çatışma yaşadığını biliyoruz. Ancak bu hafta, bu ikili arasındaki savaşı kalbin kazanacak. Bu durum ise duygusal anlamda kullanılmana sebep olabilir.

Dolunay'ın getireceği bu duygusal dalgalanma, aynı zamanda hayatına yeni bir aşkın giriş yapmasına da olanak sağlayabilir. Bu yüzden, duygularını kontrol altında tutmak ve kararlarını dikkatli bir şekilde almak önemli olacak. Kalbinin kapılarını da yeni bir aşka açık tut. Tabii biraz da dikkat et! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…