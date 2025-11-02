onedio
3 Kasım - 9 Kasım İkizler Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
3 - 9 Kasım 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 3 Kasım - 9 Kasım haftası İkizler ve yükselen İkizler burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 3 Kasım - 9 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta senin için bir enerji maratonu olabilir. Günlerin hızla geçerken, zaman zaman yetişmekte zorlandığın anlar olabilir. Ancak endişelenme, çünkü tam işler ters gittiği ve çaresiz hissettiğin noktada, Mars ile Neptün üçgeninin etkisi devreye giriyor. Bu etki, yaratıcı fikirlerinin çeşitliliği sayesinde sıradan işlerden sıyrılmanı sağlayacak ve karşına çıkan problemlere farklı çözüm yolları bulmanı kolaylaştıracak.

Hafta sonuna doğru ise Uranüs’ün Boğa burcuna geçişiyle bir süredir yaşamayı beklediğin değişimin sinyallerini alabilirsin. Bu değişim rüzgarı, hayatının her alanını etkileyebilir ancak ilk hedefi kariyer süreçlerin olabilir. İş hayatında hakkını alamadığını düşünüyorsan, bir an önce harekete geçmek isteyebilir ve her şeyi değiştirecek o cesur adımı atabilirsin. Belki de iş değişikliğinin zamanı gelmiştir, ne dersin? Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Astroloji Editörü
