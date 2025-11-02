Sevgili İkizler, bu hafta senin için bir enerji maratonu olabilir. Günlerin hızla geçerken, zaman zaman yetişmekte zorlandığın anlar olabilir. Ancak endişelenme, çünkü tam işler ters gittiği ve çaresiz hissettiğin noktada, Mars ile Neptün üçgeninin etkisi devreye giriyor. Bu etki, yaratıcı fikirlerinin çeşitliliği sayesinde sıradan işlerden sıyrılmanı sağlayacak ve karşına çıkan problemlere farklı çözüm yolları bulmanı kolaylaştıracak.

Hafta sonuna doğru ise Uranüs’ün Boğa burcuna geçişiyle bir süredir yaşamayı beklediğin değişimin sinyallerini alabilirsin. Bu değişim rüzgarı, hayatının her alanını etkileyebilir ancak ilk hedefi kariyer süreçlerin olabilir. İş hayatında hakkını alamadığını düşünüyorsan, bir an önce harekete geçmek isteyebilir ve her şeyi değiştirecek o cesur adımı atabilirsin. Belki de iş değişikliğinin zamanı gelmiştir, ne dersin? Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…