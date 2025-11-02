onedio
article/comments-white
article/share-white
İkizler Burcu right-white
3 - 9 Kasım 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 3 Kasım - 9 Kasım haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta Merkür retronun yaklaşmakta olduğunu biliyor muydun? Bu hafta kapıyı çalan retro, zihinsel aktiviteni oldukça arttıracak. Ancak bu durum, sinir sistemini bir hayli yorabilir. Bu yüzden, bu hafta kendine biraz daha fazla özen göstermeye ne dersin? Bol bol su içmeyi ihmal etme, ekran karşısında geçirdiğin süreyi biraz kısalt ve zihnini sakinleştirecek meditasyon ya da nefes egzersizleri yapmayı deneyebilirsin.

Fiziksel enerjin de bu hafta biraz değişken olabilir. Bir gün kendini son derece enerjik ve üretken hissederken, ertesi gün belki de yorgunlukla uyanabilirsin. Bu durum seni endişelendirmesin, çünkü enerji dalgalanmalarını dengelemenin bir yolu var: Rutinini sabit tutmak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

