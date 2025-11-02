Sevgili İkizler, bu hafta Merkür retronun yaklaşmakta olduğunu biliyor muydun? Bu hafta kapıyı çalan retro, zihinsel aktiviteni oldukça arttıracak. Ancak bu durum, sinir sistemini bir hayli yorabilir. Bu yüzden, bu hafta kendine biraz daha fazla özen göstermeye ne dersin? Bol bol su içmeyi ihmal etme, ekran karşısında geçirdiğin süreyi biraz kısalt ve zihnini sakinleştirecek meditasyon ya da nefes egzersizleri yapmayı deneyebilirsin.

Fiziksel enerjin de bu hafta biraz değişken olabilir. Bir gün kendini son derece enerjik ve üretken hissederken, ertesi gün belki de yorgunlukla uyanabilirsin. Bu durum seni endişelendirmesin, çünkü enerji dalgalanmalarını dengelemenin bir yolu var: Rutinini sabit tutmak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…