14 Eylül Pazar İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün enerjinin tavan yaptığını hissedebilisin. Çünkü Güneş ve Merkür'ün kusursuz kavuşumu seni doğrudan etkiliyor. Bu güçlü enerji ise bugün her zamankinden daha fazla hissediliyor ve kelimelerin büyüsü bugün senin en büyük silahın olabilir.

Hatta doğru zamanda söylenen birkaç tatlı söz, karşındaki kişinin kalbini yumuşatabilir. Belki de onu kendine hayran bırakabilirsin. Bugün, aşkın dilini konuşmanın, kelimelerin gücünü kullanmanın tam zamanı. Öte yandan eğer bekarsan ve aşka açıksan, sözlerinle etkilediğin kişiyle yeni ve heyecanlı bir başlangıç yapabilirsin. Yeni aşkın tatlı heyecanını ve karnında uçuşan kelebekleri kucakla. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…