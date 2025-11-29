Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 30 Kasım Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün cildinle ilgili hassasiyetin artıyor. Bir anda cildinde kızarıklıklar belirebilir ya da tam tersi bir anda kuruluk hissedebilirsin. Bu geçici tepkilerin sebebi, vücudunun toksin atım hızının artması olabilir. Bu durumda en iyi dostun su olacak. Su içmek, bu durumda adeta bir mucize yaratır. Hem cildin hem de genel sağlığın için bol bol su tüketmeyi ihmal etme.

Ayrıca, karşıtlığın yarattığı duygusal gerilim, bel ve sırt bölgende hafif bir ağrıya da dönüşebilir. Bu durumda panik yapmanı gerektirecek bir durum yok. Ancak kendine biraz daha fazla özen göstermen gerekiyor. Kendini dinlemeyi ve bedeninin sana verdiği sinyallere dikkat etmeyi unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…