Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 4 Şubat Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün duygusal dünyandaki gel-gitler seni adeta daha da derinlere çekiyor... Şefkatli yaklaşımın, kalbindeki buzları eritiyor ve seni daha da yumuşatıyor. Belki de küçük bir an, belki de bir bakış, belki de bir gülümseme... Bu tür anlar, uzun süre aklında yer edebilir ve kalbinde derin izler bırakabilir.

Bu yüzden bugün, aşka dair her şeyi daha derinlemesine yaşamaya hazır olmalısın. Kalbin açık, aşka hazır ve heyecanlı... Belki de yeni bir aşk kapıda, belki de eski bir aşkın kıvılcımları yeniden alevleniyor. Kim bilir? Aşkın ne zaman, nerede ve nasıl karşına çıkacağı hiç belli olmaz. Yani bugün, kendini aşka dair her türlü olasılığa açmalısın. Zaten aşk, hiç beklemediğin anda, hiç beklemediğin yerde karşına çıkar, değil mi? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…