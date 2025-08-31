onedio
Haberler
Yaşam
Astroloji
Boğa Burcu
Eylül Boğa Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
Eylül 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Boğa ve yükselen Boğa burçlarının Eylül ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Eylül ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu ayın ilk günlerinde, Merkür’ün Başak burcundaki hareketi, sağlıkla ilgili ufak tefek belirtileri göz ardı etmemen gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle sindirim sisteminle ilgili hassasiyetlerin ön plana çıkabilir. Bu dönemde, beslenme düzenin üzerinde daha fazla durman ve dengeli bir diyet programı oluşturman önemli hale geliyor.

Ayın ortasına geldiğimizde, Dolunay'ın enerjisi ile ruhsal anlamda bir rahatlama yaşayabilirsin. Bu enerji, içinde biriktirdiğin tüm gerginlikleri bırakman için bir fırsat sunuyor. Bu ruhsal hafiflemenin, bedenin üzerindeki olumlu etkisini hemen hissedeceksin.  Ayın sonlarına doğru ise bakım ve şifa rutinlerini hayatına katmak, bu dönemde sana çok iyi gelecektir. Cilt bakımından, düzenli egzersize, sağlıklı beslenmeden, meditasyona kadar her türlü bakım ve şifa rutinini deneyebilirsin. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
