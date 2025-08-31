Eylül Boğa Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu ayın ilk günlerinde, Merkür’ün Başak burcundaki hareketi, sağlıkla ilgili ufak tefek belirtileri göz ardı etmemen gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle sindirim sisteminle ilgili hassasiyetlerin ön plana çıkabilir. Bu dönemde, beslenme düzenin üzerinde daha fazla durman ve dengeli bir diyet programı oluşturman önemli hale geliyor.

Ayın ortasına geldiğimizde, Dolunay'ın enerjisi ile ruhsal anlamda bir rahatlama yaşayabilirsin. Bu enerji, içinde biriktirdiğin tüm gerginlikleri bırakman için bir fırsat sunuyor. Bu ruhsal hafiflemenin, bedenin üzerindeki olumlu etkisini hemen hissedeceksin. Ayın sonlarına doğru ise bakım ve şifa rutinlerini hayatına katmak, bu dönemde sana çok iyi gelecektir. Cilt bakımından, düzenli egzersize, sağlıklı beslenmeden, meditasyona kadar her türlü bakım ve şifa rutinini deneyebilirsin. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…