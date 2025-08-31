Eylül Boğa Burcu Aylık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu ay senin için iş hayatında hareketli ve dolu dolu geçecek. Ayın hemen başında, Merkür'ün Başak burcuna geçişiyle birlikte, planlama ve titizlik konularında adeta bir usta olacaksın. İşlerini küçük adımlarla ilerletirken, bu adımların seni ne kadar büyük bir başarıya götürebileceğini göreceksin.

Ayın ortasında Balık Dolunayı'nın etkisiyle, bir ekip çalışmasında veya sosyal çevrende aldığın rolü daha net bir şekilde görmeye başlayacaksın. Grup içindeki konumunun daha görünür hale gelmesi, seni hem daha aktif hem de daha etkili kılacak. Venüs'ün Başak'a geçişiyle birlikte, iş yerinde daha keyifli ve samimi ilişkiler kurmanın yanı sıra, estetik ve yaratıcılık gerektiren işlerde de adeta bir yıldız gibi parlayacaksın. Ayın sonunda ise Güneş'in Terazi'ye geçişiyle birlikte, günlük düzeninde yeni bir dönem başlayacak.

Sırada aşk var! Aşk hayatına geldiğimizde ise bu ayın enerjisi romantik ama bir o kadar da seçici bir atmosfer taşıyor. Ay ortasında Balık Dolunayı'nın etkisiyle, dost çevrenden biriyle daha yakın bir ilişki kurabilir ya da bir arkadaşlığın aşka dönüştüğünü fark edebilirsin. Ayın ikinci yarısında Venüs'ün desteğiyle, kalbine en çok değer katan kişiyi daha net bir şekilde ayırt edebilecek ve daha gerçekçi, sağlam bağlar kurabileceksin. Bu ay, aşk hayatın dolu dolu ve keyifli geçecek gibi görünüyor. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…