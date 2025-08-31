Eylül Boğa Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu ay iş hayatın heyecan ve hareketlilik dolu olacak. Ayın ilk günlerinde, Merkür'ün Başak burcuna adım atışıyla birlikte, planlama ve titizlik konularında bir Picasso gibi resim çizeceksin. İşlerini küçük adımlarla ilerletirken, bu minik adımların seni ne kadar devasa bir başarıya taşıyabileceğini kendi gözlerinle göreceksin.

Ayın tam kalbinde, Balık Dolunayı'nın ışıltılı etkisiyle, bir ekip çalışmasında veya sosyal çevrende aldığın rolü daha net bir şekilde görmeye başlayacaksın. Grup içindeki konumunun daha belirgin hale gelmesi, seni hem daha enerjik hem de daha etkileyici kılacak. Venüs'ün Başak'a adım atışıyla birlikte, iş yerinde daha neşeli ve içten ilişkiler kurmanın yanı sıra, estetik ve yaratıcılık gerektiren işlerde bir Hollywood yıldızı gibi parlayacaksın. Ayın son günlerinde ise Güneş'in Terazi'ye adım atışıyla birlikte, günlük düzeninde yeni bir dönem başlayacak. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…