Eylül Boğa Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu ayın enerjisi senin için adeta bir romantik film seti gibi. Hem romantik, hem de seçici bir atmosferin hakim olduğu bu ay, aşk hayatında yeni başlangıçlara gebe. Ay ortasında Balık Dolunayı'nın etkisiyle, dostluklarının sınırlarını zorlayabilir, belki de hiç beklemediğin bir dostunla daha yakın ve daha derin bir ilişki kurabilirsin. Kim bilir, belki de uzun süredir süregelen bir arkadaşlığın aslında aşka dönüştüğünü fark edebilirsin.

Ayın ikinci yarısında ise aşk gezegeni Venüs'ün desteğiyle, kalbine en çok değer katan kişiyi daha net bir şekilde ayırt edebileceksin. Bu, belki de aşk hayatında daha gerçekçi ve sağlam bağlar kurmanı sağlayacak. Bu ay, aşk hayatın dolu dolu ve keyifli geçecek gibi görünüyor. Seni bekleyen bu romantik ve bir o kadar da seçici atmosferi en iyi şekilde değerlendir, kalbine en çok değer katan kişiye odaklan ve aşk hayatında yeni bir sayfa aç. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…