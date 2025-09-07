8 Eylül - 14 Eylül Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta senin için birçok fırsat ve dikkat etmen gereken noktalar var. Haftanın başında Ay ile Venüs üçgeni, sana güzellik ve sağlık konularında destek olacak. Bu, cildine ve saçına ekstra özen göstermek için mükemmel bir zaman. Belki yeni bir cilt bakım ürünü denemek ya da saçına özel bir maske uygulamak için ideal bir zaman dilimi olabilir.

Ancak, Ay ile Jüpiter karesi tatlı ve ağır yiyecekler konusunda biraz daha dikkatli olman gerektiğini işaret ediyor. Hafta ortasında ise bedenini fazla zorlamamaya özen göster. Enerjinin dalgalı olabileceği bu dönemde, kendine biraz daha fazla zaman ayırman ve dinlenmen önemli olacak. Belki bir kitap okuyabilir, belki de favori dizini izleyebilirsin. Haftanın sonunda ise açık havada yürüyüş yapmak ve güneş ışığından faydalanmak senin için harika olacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…