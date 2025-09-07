8 Eylül - 14 Eylül Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta Ay ile Venüs'ün oluşturduğu mükemmel üçgen, sana adeta bir enerji patlaması sunacak. Bu yumuşak ve sıcak enerji, iş hayatındaki tüm zorluklara karşı seni koruyacak bir kalkan gibi olacak. Haftanın ilk günlerinde, iş arkadaşlarından gelecek beklenmedik ve hoş desteklerle, iş anlaşmalarında rakiplerini geride bırakabileceksin. Bu dönemde karşına çıkacak olan finansal fırsatları değerlendirmen mümkün. Ancak unutma, her ne kadar cazip görünseler de, detayları gözden kaçırmamak önemli.

Hafta ortasına geldiğimizde, Ay ile Jüpiter'in oluşturduğu kare açı, seni biraz fazla harcamaya itebilir. Kazancın artıyor olabilir ama unutma, her zaman sınırını bilmekte fayda var. İkili ilişkilerinde iş birliği içinde olduğun kişilerle açık ve net iletişim kurman, projelerinin daha sağlam temellere oturmasını sağlayacak. Hafta sonuna yaklaştığımızda ise elindeki işlerin değerini daha iyi anlayacak ve bu durum öz güvenini artıracak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…