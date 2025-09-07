8 Eylül - 14 Eylül Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta Ay ile Venüs arasında oluşan üçgenin yumuşak ve sıcak enerjisi seni sarmalayacak. Bu enerji, hayatına yeni insanlar sokabilecek ve beklenmedik tanışmalar yaşamanı sağlayabilecek. Belki de bu tanışmaların arasında seni kalbinden yakalayacak biri olabilir, kim bilir?

Belki de uzun süredir 'artık bulamam' dediğin o kişiyi bu hafta bulabilirsin. Hem de bu kişiye sadece bulmakla kalmayacak, aşkın sıcaklığı ile ona sıkı sıkı bağlanabileceksin. Bu hafta, aşk hayatında belki de beklediğin o büyük değişim gerçekleşebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…