Sevgili Boğa, bu hafta gökyüzü seninle! Zira, Dolunay'ın ışıltısı tam da burcunda parlıyor. Bu durum bedensel farkındalığını zirveye taşıyor, adeta bir alarm zili gibi cildin, saçların ve sindirim sistemin sana 'lütfen bana biraz daha ilgi göster' mesajı veriyor. Kendi bakım ritüellerini biraz daha yenilikçi bir bakış açısıyla ele almanın tam zamanı!

Uyku düzenin de bu hafta önceliklerinden biri olmalı. Düzenli ve kaliteli bir uyku, zihinsel netliğini artıracak ve gün içindeki verimliliğini yükseltecek. Ayrıca, haftanın ortasında kendine küçük bir dijital detoks hediye etmeyi unutma. Telefonunu, bilgisayarını bir kenara bırakıp, kendiyle baş başa kalmanın ve doğayla iç içe olmanın tadını çıkar. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…