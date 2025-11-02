Sevgili Boğa, bu hafta kariyer hayatında göklerden sana gelen güçlü bir destek var. Mars ile Neptün üçgeni, senin gibi güçlü ve kararlı bir Boğa burcuna, strateji ve yaratıcılığı bir araya getirme yeteneği veriyor. Bu sayede, finansal konular ve yatırım planları gibi önemli konular daha çok öne çıkabilir. Neyse ki sezgilerin bu hafta seni yanıltmayacak; beklenmedik bir fırsat karşına çıktığında ve bu fırsatı değerlendirmek için iç sesine güvendiğinde başarı olacaksın.

Hafta ortasında ise Mars’ın Uranüs’e karşıtlığı, biraz da olsa beklenmedik değişimleri beraberinde getirebilir. Yöneticilerin ani kararları ve iş akışında yaşanabilecek sürprizler, biraz kafa karışıklığına sebep olabilir. İşte bu karmaşadan doğan düzende rakiplerin arasında fark yaratabilir ve bir hayli öne çıkabilirsin. Bu fırsatı sakın kaçırma!

Gelelim aşka! Bu hafta burcundaki Dolunay, romantik cesaretini artıracak. Yeni tanışmalar, beklemediğin kadar çekici ve sürprizli olabilir. Bu süreçte yoğun duygular bekliyor olabilirsin. Ancak her flört beklediğin gibi bitmeyebilir. Belki de aradığın sıra dışı ve spontane bir etkileşimdir... İşte bu yüzden dijital dünyanın çeşitliliğine kapılarak fazlaca insanla iletişim kurabilirsin. Dikkatli ol, bu hem kalbini kırabilir hem kafanı karıştırabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…