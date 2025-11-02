onedio
Boğa Burcu
3 - 9 Kasım 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem
02.11.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 3 Kasım - 9 Kasım haftası Boğa ve yükselen Boğa burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 3 Kasım - 9 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta gökyüzü sana, Mars ile Neptün'ün muhteşem üçgeniyle büyük bir destek gönderiyor. Bu, strateji ve yaratıcılığını birleştirme yeteneğini daha da güçlendiriyor. Bu sayede, cüzdanını ve yatırım planlarını ilgilendiren finansal konular daha çok ön plana çıkabilir.

Ama merak etme, sezgilerin bu hafta en büyük yardımcın olacak. Beklenmedik bir fırsat karşına çıktığında ve bu fırsatı değerlendirmek için iç sesine güvendiğinde, başarının kapılarını aralayacaksın.

Hafta ortasında ise Mars'ın Uranüs'e karşıtlığı, biraz da olsa beklenmedik değişimleri beraberinde getirebilir. Patronlarının ani kararları ve iş akışındaki sürprizler, biraz kafa karışıklığına sebep olabilir. Ama unutma ki bu karmaşadan doğan düzende farkını ortaya koyacaksın! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

