Sevgili Boğa, bu hafta gökyüzü sana, Mars ile Neptün'ün muhteşem üçgeniyle büyük bir destek gönderiyor. Bu, strateji ve yaratıcılığını birleştirme yeteneğini daha da güçlendiriyor. Bu sayede, cüzdanını ve yatırım planlarını ilgilendiren finansal konular daha çok ön plana çıkabilir.

Ama merak etme, sezgilerin bu hafta en büyük yardımcın olacak. Beklenmedik bir fırsat karşına çıktığında ve bu fırsatı değerlendirmek için iç sesine güvendiğinde, başarının kapılarını aralayacaksın.

Hafta ortasında ise Mars'ın Uranüs'e karşıtlığı, biraz da olsa beklenmedik değişimleri beraberinde getirebilir. Patronlarının ani kararları ve iş akışındaki sürprizler, biraz kafa karışıklığına sebep olabilir. Ama unutma ki bu karmaşadan doğan düzende farkını ortaya koyacaksın! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…