4 Aralık Perşembe Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
4 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Aralık Perşembe günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Aralık Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün bedeninin enerjiye ihtiyaç duyduğu bir dönemdesin. Bu durum, hareket etmeye, enerjini atabileceğin aktivitelere yönelmeye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Belki biraz hafif sporlar, belki biraz egzersiz... Kim bilir, belki de pilates ya da yoga dersleri tam sana göre olabilir.

Kronik ağrılarını veya gerginlik hislerini de unutmamak lazım. Bunlar genellikle hareketsizlikten veya stresten kaynaklanır. Belki biraz gerinerek, belki biraz esneyerek bu rahatsızlıkları hafifletebilirsin. Unutma, vücudunu dinlemek ve ona iyi bakmak önemli. Gün içinde, belki iş arasında, belki de evde bir mola verip nefes egzersizleri yapmayı düşün. Nefes alıp vermek, stresi azaltmanın en doğal yolu. Birkaç derin nefes al, birkaç derin nefes ver... Kendini sakinleştir, stresi üzerinden at. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
