17 Ağustos Pazar Başak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün aşk hayatında belki de tozlu raflara kaldırdığın, unutulmuş bir anının hatırası, beklenmedik bir anda zihninde yeniden canlanabilir. Bu anı, belki de senin omuzlarında ağır bir yük olarak varlığını sürdüren, üzerinde taşıman gerekmeyen duygusal bagajları hatırlatabilir. Kendi kendine sormuyor musun, yeni bir başlangıç yapabilmek, taze bir sayfa açabilmek için geçmişin gölgesini geride bırakman gerekmiyor mu?

Artık zihninde ya da kalbinde canlanan geçmişi unutmanın vakti geldi. Gökyüzündeki yıldızların dansı, Güneş ile Ketu'nun eşsiz kavuşumu, sana bir işaret gönderiyor. Bu kavuşum, geleceğe odaklanmanın, belki de sosyal mecralarda yeni insanlarla tanışmanın tam zamanı olduğunu fısıldıyor. Belki de yeni bir aşka yelken açmanın, kalbini yeni bir heyecana açmanın vakti geldi. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…