15 Ağustos Cuma Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün senin için oldukça hızlı ve enerjik bir gün olacak gibi görünüyor. Merkür ve Mars'ın altmışlık açısı, iş hayatında hızlı düşünmeyi ve doğru adımlar atmayı gerektirecek durumlarla karşılaşabileceğini işaret ediyor. İşlerini daha etkin bir şekilde tamamlama ve zamanını mükemmel bir şekilde yönetme yeteneğine sahip olduğunu zaten biliyoruz. Ancak bu süreçte detaylara dikkat etmek kadar büyük resmi görmek konusunda da bir usta olmalısın.

Her bir detayla kusursuz bir düzen inşa edebilir, arkadaşların ve iş arkadaşlarınla çözüm odaklı yaklaşımlar inşa edebilirsin. Tabii hızlı düşünme yeteneğini de kullanmalı, ekip arkadaşlarınla fikir alışverişinde bulunmayı tercih etmelisin. Bu sayede iş yükünü de azaltabilirsin. Öte yandan zihinsel olarak çok üretken olabileceğin bugün, yeni fikirler üretmeyi de ihmal etme. Bu fikirleri hayata geçirmek için ise vakit kaybetmemeni de öneririz!

Biraz da aşk! Aşk hayatında ise bugün, mantığın ve duyguların bir denge içinde olacak. Merkür ve Mars'tan aldığın dengeli enerji sayesinde partnerinle açık ve net bir iletişim kuracaksın. Bu süreçte ilişkinin geleceği hakkında yapıcı adımlar atma fırsatı da bulabilirsin.Zihinsel uyumuyla seni etkileyebilen bir partnerin varsa, sonraki hamleni yapmanın zamanı geldiğini de zaten biliyorsun... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…