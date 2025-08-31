onedio
Eylül Aslan Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Eylül 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Aslan ve yükselen Aslan burçlarının Eylül ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Eylül ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu ayın başında finansal durumların veya belki de üzerindeki sorumluluklar seni biraz strese sokabilir. Bu durum, sağlığını olumsuz etkileyebilir, özellikle kalp ve dolaşım sistemin üzerinde ekstra bir yük oluşturabilir. Bu nedenle, bu dönemde kalp sağlığına ve genel olarak dolaşım sistemine ekstra özen göstermende fayda var.

Ayın ortasında ise Dolunay'ın etkisi altında olacağız. Bu dönemde ruhsal gerginliklerini çözme fırsatı bulabilirsin. Dolunay'ın bu hafifletici etkisi, bedeninde bir hafiflik hissi yaratabilir. Bu hafiflik hissi, senin daha enerjik ve huzurlu hissetmene yardımcı olabilir. Kendine ve kişisel hedeflerine vakit ayır. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

