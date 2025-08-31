Eylül Aslan Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu ayın başında finansal durumların veya belki de üzerindeki sorumluluklar seni biraz strese sokabilir. Bu durum, sağlığını olumsuz etkileyebilir, özellikle kalp ve dolaşım sistemin üzerinde ekstra bir yük oluşturabilir. Bu nedenle, bu dönemde kalp sağlığına ve genel olarak dolaşım sistemine ekstra özen göstermende fayda var.

Ayın ortasında ise Dolunay'ın etkisi altında olacağız. Bu dönemde ruhsal gerginliklerini çözme fırsatı bulabilirsin. Dolunay'ın bu hafifletici etkisi, bedeninde bir hafiflik hissi yaratabilir. Bu hafiflik hissi, senin daha enerjik ve huzurlu hissetmene yardımcı olabilir. Kendine ve kişisel hedeflerine vakit ayır. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…