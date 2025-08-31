onedio
Aslan Burcu
Eylül Aslan Burcu Aylık Burç Yorumu

Eylül 2025, Aylık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Gökyüzü Eylül ayında bir hayli hareketli! Aslan ve yükselen Aslan burçları Eylül ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Eylül ayı nasıl geçecek? Bu ay Aslan ve yükselen Aslan burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu aylık burç yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu ay finans dünyanda birçok değişiklikler olacak gibi görünüyor. Ayın başında, Satürn'ün retro hareketiyle Balık burcuna geçişi, bazı mali meselelerini yeniden ele almanı gerektirebilir. Ortaklıkla kazandığın gelirler, kredilerin veya yatırımlarınla ilgili yarım kalan konular, Satürn'ün bu geçişiyle tekrar gündemine oturabilir.

Ayın ortasında Balık burcundaki Dolunay, finansal bir konunun sona ermesine işaret ediyor. Belki de uzun zamandır ödemekte olduğun bir borcu kapatma veya beklediğin bir alacağı tahsil etme fırsatı yakalayabilirsin. Bu Dolunay, sana mali konularda bir rahatlama ve ferahlama hissi verebilir. Ayın ilerleyen günlerinde Venüs'ün Başak burcuna geçişiyle, gelirlerini düzenleme ve daha keyifli bir bütçe planı yapma fırsatı da bulabilirsin. 

Gelelim aşka... Aşk hayatına geldiğimizdeyse bu ayın en güçlü astrolojik olayı kafanı karıştırabilir. Ay ortasında meydana gelecek olan Balık Dolunayı, seni duygusal bağlarını sorgulamaya itebilir. Kiminle gerçekten yol almak istediğine karar vermek için bu süreci kullanabilirsin. Ayın ikinci yarısında Venüs'ün desteğiyle, ilişkinde sadakat, güven ve emek konuları daha da önem kazanabilir. İşte bu dönemde, sevdiğin kişiye olan bağlılığını ve güvenini daha da derinleştirebilirsin. Dolunay'ın etkisi üzerinden kaybolmaya başlayabilir ve ilişkide huzurun artabilir.

