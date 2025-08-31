Eylül Aslan Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu ayın en çarpıcı astrolojik olayı, duygusal yaşamında biraz kafa karışıklığına neden olabilir. Ayın tam ortasında, Balık burcunda parıldayan Dolunay, duygusal bağlarını ve bu bağların gerçekliğini sorgulamana neden olabilir. Bu dönemde, yanında olmak istediğin kişiyi belirlemek için kendine biraz zaman ayırabilirsin.

Ayın ikinci yarısında ise aşk gezegeni Venüs'ün sana sağladığı destekle, ilişkinde sadakat, güven ve emek konuları daha da belirginleşebilir. Bu dönemde, sevdiğin kişiye olan bağlılığını ve güvenini daha da güçlendirebilirsin. Bu, ilişkinde yeni bir sayfa açmana yardımcı olabilir.

Dolunay'ın etkisi yavaş yavaş üzerinden silinmeye başladığında, ilişkindeki huzur seviyesi de artabilir. Bu, hem senin hem de partnerinin daha rahat ve huzurlu hissetmesini sağlayabilir. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…