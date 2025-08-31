Eylül Aslan Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu ay finans dünyanda oldukça hareketli rüzgarlar esiyor. Ayın hemen başında, Satürn'ün retro hareketiyle Balık burcuna geçişi, finansal hayatında bazı değişikliklere işaret ediyor. Bu değişiklikler, özellikle ortaklıkla kazandığın gelirler, kredilerin veya yatırımlarınla ilgili konuları kapsıyor. Yani, Satürn'ün bu geçişiyle birlikte, belki de bir süredir göz ardı ettiğin veya yarım bıraktığın mali meselelerin tekrar gündeminin merkezine oturabilir.

Ayın ortalarına geldiğimizde ise Balık burcundaki Dolunay, finansal hayatında bir sayfanın kapanmasına işaret ediyor. Bu, belki de uzun zamandır ödemekte olduğun bir borcun sona ermesi veya beklediğin bir alacağın tahsil edilmesi anlamına gelebilir. Bu Dolunay, mali konularda bir rahatlama ve ferahlama hissiyle dolu! Ayın ilerleyen günlerinde ise Venüs'ün Başak burcuna geçişi, finansal hayatında yeni bir düzenlemeye gitme fırsatı sunuyor. Bu geçişle birlikte, gelirlerini daha düzenli bir şekilde yönetme ve belki de daha keyifli bir bütçe planı yapma fırsatı bulabilirsin. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…