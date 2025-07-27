28 Temmuz - 3 Ağustos Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 28 Temmuz - 3 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 28 Temmuz - 3 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek?
İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları
Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları
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