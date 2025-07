28 Temmuz - 3 Ağustos Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta senin için adeta bir ışıkla dolu, parıldayan bir yolculuk olacak. Güneş, burcunda adeta bir yıldız gibi parıldıyor ve bu enerjiyi her yanında, her hücrende hissetmen kaçınılmaz. Bu ışıltıyı, bu enerjiyi hissetmek, seninle birlikte her anını paylaşanları da etkileyecek.

Özellikle aşk hayatında bu haftanın ortasında meydana gelen Venüs ve Chiron'un güçlü etkileşimi, içsel yaralarını fark etmene ve onlarla yüzleşmene yardımcı olabilir. Bu etkileşim, belki de uzun zamandır farkında olmadan taşıdığın, belki de bilinçaltında sakladığın duygusal yaralarını gün yüzüne çıkaracak. Bu, biraz acı verebilir ama unutma ki, iyileşme süreci genellikle biraz acı verir. Duygusal konularda da tıpkı sağlık konularında olduğu gibi, iyileşme sürecine giriş yapmanın ilk adımı, iyileşmek istemektir. Ve sen, bu adımı çoktan atıyorsun. Kendine izin ver, kendine bu fırsatı tanı.

Şimdi eğer seviyorsan, hislerini saklama ve açıkça ifade et. Kendini, duygularını ve aşkı özgür bırak. Bu hafta, duygusal anlamda kendini ifade etmek için mükemmel bir zaman. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…