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28 Temmuz - 3 Ağustos Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
28 Temmuz 2025 - 3 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 28 Temmuz - 3 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 28 Temmuz - 3 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta senin için adeta bir ışıkla dolu, parıldayan bir yolculuk olacak. Güneş, burcunda adeta bir yıldız gibi parıldıyor ve bu enerjiyi her yanında, her hücrende hissetmen kaçınılmaz. Bu ışıltıyı, bu enerjiyi hissetmek, seninle birlikte her anını paylaşanları da etkileyecek.

Özellikle aşk hayatında bu haftanın ortasında meydana gelen Venüs ve Chiron'un güçlü etkileşimi, içsel yaralarını fark etmene ve onlarla yüzleşmene yardımcı olabilir. Bu etkileşim, belki de uzun zamandır farkında olmadan taşıdığın, belki de bilinçaltında sakladığın duygusal yaralarını gün yüzüne çıkaracak. Bu, biraz acı verebilir ama unutma ki, iyileşme süreci genellikle biraz acı verir. Duygusal konularda da tıpkı sağlık konularında olduğu gibi, iyileşme sürecine giriş yapmanın ilk adımı, iyileşmek istemektir. Ve sen, bu adımı çoktan atıyorsun. Kendine izin ver, kendine bu fırsatı tanı.

Şimdi eğer seviyorsan, hislerini saklama ve açıkça ifade et. Kendini, duygularını ve aşkı özgür bırak. Bu hafta, duygusal anlamda kendini ifade etmek için mükemmel bir zaman. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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