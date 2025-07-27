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28 Temmuz - 3 Ağustos Aslan Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
28 Temmuz 2025 - 3 Ağustos 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 28 Temmuz - 3 Ağustos haftası Aslan ve yükselen Aslan burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 28 Temmuz - 3 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta senin için adeta ışıkla dolu olacak ve enerji patlaması yaşatacak. Tam da bu noktada Güneş, burcunda parıldıyor ve bu enerjiyi her yanında, her hücrende hissetmen kaçınılmaz. Bu enerjiyi hissetmeye başladığında, adeta kendini yeniden doğmuş gibi hissedeceksin.

Ancak, haftanın tam ortasında, Merkür ve Uranüs'ün oluşturduğu kare, seni biraz zorlayabilir. Bu durum, adeta bir sınav niteliği taşıyor. Beklenmedik olaylar ve ani kararlar seni zor durumda bırakabilir. 

Tam da bu noktada, özellikle iş hayatında kontrolü elden bırakmamak adına aşırı kontrolcü bir tutum sergilersen, bu durum çatışmalara yol açabilir. Ancak endişelenme, çünkü haftanın sonlarına doğru Mars ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, bir kurtarıcı gibi karşına çıkacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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