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28 Temmuz - 3 Ağustos Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
28 Temmuz 2025 - 3 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 28 Temmuz - 3 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 28 Temmuz - 3 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta senin için adeta bir ışıkla dolu. Güneş, burcunda parıldıyor ve bu enerjiyi her yanında hissetmen kaçınılmaz. Ancak, haftanın tam ortasında, Merkür ve Uranüs'ün oluşturduğu kare, senin için bir sınav niteliği taşıyor. İşte bu yüzden beklenmedik olaylar ve ani kararlar, seni biraz olsun zorlayabilir.

Tam da bu noktada özellikle iş hayatında kontrolü elden bırakmamak adına aşırı kontrolcü bir tutum sergilersen, bu durum çatışmalara yol açabilir. Ancak endişelenme, çünkü haftanın sonlarına doğru Mars ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, sana destek olacak. Hırsının karşılığını alacağın bir dönemdesin ve bu süreçte güçlü bir destek bulman kaçınılmaz.

Aşk hayatına geldiğimiz ise hafta ortasında meydana gelen Venüs ve Chiron'un güçlü etkileşimi, içsel yaralarını fark etmene yardımcı olabilir. Duygusal konularda da tıpkı sağlık konularında olduğu gibi iyileşme sürecine giriş yapmanın ilk adımı, iyileşmek istemektir ve sen bu adımı çoktan atıyorsun. Şimdi eğer seviyorsan, hislerini saklama ve açıkça ifade et. Kendini, duygularını ve aşkı özgür bırak! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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