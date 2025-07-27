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28 Temmuz - 3 Ağustos Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
28 Temmuz 2025 - 3 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 28 Temmuz - 3 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 28 Temmuz - 3 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta kariyerinde yeni bir sayfa açmak üzeresin. Haftanın başında Ay ile Mars'ın kavuşumu, seni dürtüsel ama etkili kararlar almaya yönlendirebilir. Bu, zihninde hızla parlayan fikirlerin peşinden koşman ve onları hayata geçirme cesaretini bulman anlamına geliyor. Ancak, bu süreçte detayları da gözden kaçırmaman gerekiyor. Çünkü Merkür'ün Jüpiter'le yaptığı yarı açı, seni aceleci bir iyimserliğe itebilir ve bu da bazı önemli noktaları atlamana neden olabilir. En iyisi sen gözünü dört aç!

Hafta ortasında ise planlı ve düşünerek ilerleyen Koç burçları için terfi, sunum veya girişimlerde başarı getiren bir ivme söz konusu olabilir. Bu, kariyerinde yeni bir döneme giriş yapmanın tam zamanı geldiğinin en iyi kanıtı desek yeridir. Tabii bu süreçte sakin kalmayı unutmamalısın. Aynı zamanda haklı bile olsan, sert çıkışlar seni geri düşürebilir. Bu yüzden dengeli, sabırlı ve dikkatli ol!

Aşk hayatında ise Venüs ile Chiron'un etkili açılanması, geçmişte canını yakan bir ilişkinin etkisinden şefkatle özgürleşmeni sağlayabilir. Görünen o ki artık geçmişi affetmenin ve yaralarını sarmamanın zamanı geldi. Hatta bugünlerde affetmek, seni hafifletip yeniden sevmeye hazır hale getirebilir. Yeni bir başlangıç mı? Kalbin 'evet' demeye çok yakın, yeter ki sen de cesur ol! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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