28 Temmuz - 3 Ağustos Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta kariyerinde yeni bir sayfa açmak üzeresin. Haftanın başında Ay ile Mars'ın kavuşumu, seni dürtüsel ama etkili kararlar almaya yönlendirebilir. Bu, zihninde hızla parlayan fikirlerin peşinden koşman ve onları hayata geçirme cesaretini bulman anlamına geliyor. Ancak, bu süreçte detayları da gözden kaçırmaman gerekiyor. Çünkü Merkür'ün Jüpiter'le yaptığı yarı açı, seni aceleci bir iyimserliğe itebilir ve bu da bazı önemli noktaları atlamana neden olabilir. En iyisi sen gözünü dört aç!

Hafta ortasında ise planlı ve düşünerek ilerleyen Koç burçları için terfi, sunum veya girişimlerde başarı getiren bir ivme söz konusu olabilir. Bu, kariyerinde yeni bir döneme giriş yapmanın tam zamanı geldiğinin en iyi kanıtı desek yeridir. Tabii bu süreçte sakin kalmayı unutmamalısın. Aynı zamanda haklı bile olsan, sert çıkışlar seni geri düşürebilir. Bu yüzden dengeli, sabırlı ve dikkatli ol!

Aşk hayatında ise Venüs ile Chiron'un etkili açılanması, geçmişte canını yakan bir ilişkinin etkisinden şefkatle özgürleşmeni sağlayabilir. Görünen o ki artık geçmişi affetmenin ve yaralarını sarmamanın zamanı geldi. Hatta bugünlerde affetmek, seni hafifletip yeniden sevmeye hazır hale getirebilir. Yeni bir başlangıç mı? Kalbin 'evet' demeye çok yakın, yeter ki sen de cesur ol! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…