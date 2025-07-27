28 Temmuz - 3 Ağustos Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta seninle beslenme düzeninle ilgili biraz sohbet etmek istiyoruz. Çünkü beslenme düzeninle egon arasında bir çatışma yaşanabilir.

Hani o “Ben onu asla yemem, bu bana hiç yakışmaz” dediğin yiyecekler var ya, işte onlar aslında bedeninin en çok ihtiyaç duyduğu şeyler olabilir. Öğün atlamak ya da sadece tabakta hoş durduğu için belirli yiyecekleri tercih etmek, enerjini düşürebilir ve genel sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Unutmayın, bedenin bir vitrin değil, senin en büyük destekçin. Ona iyi bakman, sağlıklı ve dengeli beslenmen gerekiyor. Bu hafta beslenme alışkanlıklarını bir gözden geçir ve bedenine ihtiyaç duyduğu yakıtı sağlamak için neye ihtiyacın olduğunu belirle! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…