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28 Temmuz - 3 Ağustos Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
28 Temmuz 2025 - 3 Ağustos 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 28 Temmuz - 3 Ağustos haftasında Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta senin için adeta bir yarış pisti gibi! İçindeki enerji ve hırs, her şeyi başarabileceğini düşündürüyor olabilir. Ancak unutma ki bedeninin de bir limiti var ve o, senden biraz mola istiyor. Tam da bu noktada sırtına yüklediğin ağırlığın farkında mısın? Omuzlarının taşıyabileceğinden fazlasını yüklemeye çalıştığıda, sırt bölgendeki kasılmalar artabilir. 

Bir yandan da kahramanlık yapmaya çalışıyorsun, tüm sorumlulukları üstleniyor ve her şeyi tek başına halletmeye çalışıyorsun. Ancak unutma ki bu hafta şampiyonluk kupası dinlenebilenlerin olacak. Kendine biraz zaman ayır, belki bir kitap okuyun, belki de sevdiğin bir müziği dinle. Şifa bulduğunu hissedeceksin! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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