28 Temmuz - 3 Ağustos Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta senin için adeta bir yarış pisti gibi! İçindeki enerji ve hırs, her şeyi başarabileceğini düşündürüyor olabilir. Ancak unutma ki bedeninin de bir limiti var ve o, senden biraz mola istiyor. Tam da bu noktada sırtına yüklediğin ağırlığın farkında mısın? Omuzlarının taşıyabileceğinden fazlasını yüklemeye çalıştığıda, sırt bölgendeki kasılmalar artabilir.

Bir yandan da kahramanlık yapmaya çalışıyorsun, tüm sorumlulukları üstleniyor ve her şeyi tek başına halletmeye çalışıyorsun. Ancak unutma ki bu hafta şampiyonluk kupası dinlenebilenlerin olacak. Kendine biraz zaman ayır, belki bir kitap okuyun, belki de sevdiğin bir müziği dinle. Şifa bulduğunu hissedeceksin! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…