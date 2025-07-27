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28 Temmuz - 3 Ağustos Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
28 Temmuz 2025 - 3 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 28 Temmuz - 3 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 28 Temmuz - 3 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta Venüs ve Chiron'un seni etkileyen açılanması, aşk hayatında yeni bir sayfa açman için mükemmel bir zaman olabilir. Biliyoruz, geçmişteki bir ilişki kalbini kırdı ve belki de hâlâ onun etkisini taşıyorsun. Ama bize güven, bu hafta bu yükten kurtulma fırsatın var.

Biraz şefkatle, geçmişi affedip yaralarını sarabilirsin. Evet, belki de bu daha önce duyduğun bir şey, ama bu kez gerçekten zamanı geldi. Affetmek, hafiflemeni ve yeniden aşka açık hale gelmeni sağlayabilir. Kim bilir, belki de yeni bir aşkın kapıda olduğunu fark etmenin zamanıdır.

Kalbinin 'evet' demeye hazır olduğunu hissediyoruz. Sadece biraz cesaret gerekiyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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