28 Temmuz - 3 Ağustos Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta Venüs ve Chiron'un seni etkileyen açılanması, aşk hayatında yeni bir sayfa açman için mükemmel bir zaman olabilir. Biliyoruz, geçmişteki bir ilişki kalbini kırdı ve belki de hâlâ onun etkisini taşıyorsun. Ama bize güven, bu hafta bu yükten kurtulma fırsatın var.

Biraz şefkatle, geçmişi affedip yaralarını sarabilirsin. Evet, belki de bu daha önce duyduğun bir şey, ama bu kez gerçekten zamanı geldi. Affetmek, hafiflemeni ve yeniden aşka açık hale gelmeni sağlayabilir. Kim bilir, belki de yeni bir aşkın kapıda olduğunu fark etmenin zamanıdır.

Kalbinin 'evet' demeye hazır olduğunu hissediyoruz. Sadece biraz cesaret gerekiyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…