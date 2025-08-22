23 Ağustos Cumartesi Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında sahiplenme duygularının öne çıktığını hissetmen gayet olası. Belki de kalbinde bir yerlerde, sevdiğin kişiye daha sıkı sarılma, onu daha çok sahiplenme isteği uyanıyor. Kendini, partnerinle birlikte daha güvenli, daha istikrarlı bir gelecek kurma arzusunda bulabilirsin. Bu arzunun yükselişe geçtiği bir gün seni bekliyor olabilir.

Eğer bekar bir Aslan burcuysan ve Başak Yeni Ayı'nın ışığında yeni bir başlangıç yapmayı düşünüyorsan, maddi ya da iş bağlantılı bir tanışma, sürpriz bir romantizme dönüşebilir. İş yerinde ya da bir iş toplantısında karşılaştığın biri, kalbinde fırtınalar koparabilir. Bu kozmik enerji, duygularına da pratik bir dokunuş katıyor. Kalbin ne istiyorsa, aklın onun yolunu daha net bir şekilde görüyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…