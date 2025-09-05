6 Eylül Cumartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün gökyüzünde hayatını etkileyecek bir hareketlilik söz konusu olabilir. Zira, Uranüs retrosu ilişkiler evinde adeta şov yapıyor. Kariyerindeki iş birliklerini ve ortaklıkları yeniden gözden geçirme zamanı geldi çattı. Hafta sonu ajandanı kontrol et, belki eski bir iş ortağınla bir kahve içmek ya da yeni bir görüşme ayarlamak için ideal bir zaman olabilir.

İşte bu retro süreci, kariyer yolunda hangi yol arkadaşının seninle aynı hedeflere sahip olduğunu, kiminle ayrı düşündüğünü sana net bir şekilde gösterecek. İş hayatında beklenmedik iş birlikleri, belki de eski bir ortağınla yeniden bir araya gelme fikri yeniden gündeme gelebilir. Peki, sen sınırları aşmaya hazır mısın?

Gelelim aşka! Bugün ilişkindeki beklentileri sorgulamaya başlayabilirsin. Uranüs retrosunun güçlü etkisi altında, beklenmedik bir konuşma ya da eski bir aşkla karşılaşma ihtimalin artıyor. Hafta sonu kalbini sürprizlere açık tut, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanıdır. Zira platonik aşklar ve bir türlü oldurulamayan ilişkiler sonunda gerçeğe dönüşebilir. Belli ki Uranüs, senin için olmazları oldurmaya geliyor! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…