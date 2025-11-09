Sevgili Akrep, bu haftanın ilk günlerinde Jüpiter, Yengeç burcunda retro hareketine başlıyor. Bu, geniş vizyonuna yeni bir bakış açısı kazandırma, belki de biraz daha farklılaşma ve ufkunu genişletme fırsatı sunabilir. Yurt dışı bağlantıların, akademik hedeflerin veya yayıncılıkla ilgili projelerin bu dönemde yeni bir form alabilir, belki de daha önce hiç düşünmediğin bir yön kazanabilir.

Aynı zamanda, haberleşme gezegeni Merkür ile enerji gezegeni Mars'ın kavuşumu da sana destek oluyor. Finansal konularda beklediğin haberler adeta kapına kadar geliyor. Önünde yeni gelir kapıları açılıyor, belki de yeni bir iş düzeni için gereken finansmanı da bulmak üzeresin. Ancak bu süreçte riskli yatırımlardan kaçınmanı öneririz. Unutma ki kazançların arttıkça harcamalarının da artabileceği bir dönemdesin. Ancak elbette, disiplinli bir şekilde hareket edersen, kazançlarını büyütme şansın da olacaktır. Yani, paranı akıllıca yönetmek senin elinde! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…