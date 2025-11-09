Sevgili Akrep, bu haftanın ilk günlerinde, özellikle eklem ve kemik bölgelerinde hassasiyet hissedebilirsin. Dizlerin ve belinde oluşabilecek ağrılara karşı dikkatli olmanı öneriyoruz. Bu dönemde, hafif egzersizler ve düzenli esneme hareketleri ile bu hassasiyeti azaltabilirsin.

Haftanın ortalarına doğru, iş hayatının hızlanması ve stresin artması ise kaslarında yorgunluk hissi yaratabilir. Bu dönemde, kendine vakit ayırman ve rahatlaman önemli. Belki bir masaj randevusu alabilir veya sakin bir ortamda kitap okuyarak rahatlayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…