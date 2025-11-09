Sevgili Akrep, bu haftanın ilk günlerinde Jüpiter, Yengeç burcunda geri harekete geçiyor. Bu durum, geniş vizyonunu bir kez daha gözden geçirmene ve belki de biraz daha farklılaşmana ve ufkunun açılmasına yol açabilir. Özellikle yurt dışı ile ilgili bağlantıların, akademik planların veya yayıncılıkla ilgili projelerin bu dönemde yeniden şekillenebilir. Artık yaptığın işin ötesine geçebilirsin!

Tam da bu noktada Merkür ile enerji gezegeni Mars'ın kavuşumundan da destek alabilirsin. Finansal konularda beklediğin haberler hızla kapını çalabilir. Önünde yeni gelir kapıları açılabilir ve yeni iş düzenin için finansman bulabilirsin. Ancak bu süreçte riskli yatırımlardan kaçınmanda fayda var. Kazançlarınla birlikte harcamalarının da artabileceğini unutma. Elbette disiplinli bir şekilde hareket edersen, kazancını büyütme şansın da olacaktır.

Sırada aşk var! Bu hafta Güneş ile Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, aşk hayatına yeni bir derinlik katıyor. Romantizm, samimi bir dostlukla birleşiyor ve bu durum, uzun vadeli bir ilişkiye dönüşebilecek güçlü bir bağın oluşmasına neden oluyor. Şimdi tek bir soruya yanıt vermelisin: Kalbini aşka açmaya hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…