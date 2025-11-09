onedio
10 Kasım - 16 Kasım Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu
10 - 16 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
Astroloji Editörü
09.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 10 Kasım - 16 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 10 Kasım - 16 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu haftanın ilk günlerinde Jüpiter, Yengeç burcunda geri harekete geçiyor. Bu durum, geniş vizyonunu bir kez daha gözden geçirmene ve belki de biraz daha farklılaşmana ve ufkunun açılmasına yol açabilir. Özellikle yurt dışı ile ilgili bağlantıların, akademik planların veya yayıncılıkla ilgili projelerin bu dönemde yeniden şekillenebilir. Artık yaptığın işin ötesine geçebilirsin! 

Tam da bu noktada Merkür ile enerji gezegeni Mars'ın kavuşumundan da destek alabilirsin. Finansal konularda beklediğin haberler hızla kapını çalabilir. Önünde yeni gelir kapıları açılabilir ve yeni iş düzenin için finansman bulabilirsin. Ancak bu süreçte riskli yatırımlardan kaçınmanda fayda var. Kazançlarınla birlikte harcamalarının da artabileceğini unutma. Elbette disiplinli bir şekilde hareket edersen, kazancını büyütme şansın da olacaktır.

Sırada aşk var! Bu hafta Güneş ile Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, aşk hayatına yeni bir derinlik katıyor. Romantizm, samimi bir dostlukla birleşiyor ve bu durum, uzun vadeli bir ilişkiye dönüşebilecek güçlü bir bağın oluşmasına neden oluyor. Şimdi tek bir soruya yanıt vermelisin: Kalbini aşka açmaya hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

