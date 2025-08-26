onedio
Zincir Markette Kasalar Dolusu Domates Çöpe Döküldü, Yaşlı Kadın Çöpten Topladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.08.2025 - 13:07

Ataşehir'de bulunan bir zincir markette kasalarca domatesin çalışanlar tarafından çöpe döküldüğü anlarda yaşlı bir kişi de atılan domatesleri toplamaya çalıştı.

İşte tepkilere neden olan o görüntüler:

Görüntüler, Ataşehir Yenisahra Mahallesi'nde bulunan bir markette kaydedildi.

Market çalışanları çok sayıda domatesi art arda çöpe boşalttı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, domateslerin çöpe dökülmesi tepkilere neden oldu. Öte yandan, olay esnada çevrede bulunan bir vatandaşın çöpe atılan domatesleri almaya çalıştığı görüldü.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
