Zihninin Hangi Hayvan Gibi Çalıştığını Öğrenmek İçin Bu Soruyu Yanıtla!
Bazılarımız tilki gibi kurnaz, bazılarımız baykuş gibi derin düşünen... Kimi sezgileriyle hareket eder, kimi mantığıyla… Peki senin zihnin hangi hayvan gibi çalışıyor? Bu test, düşünme tarzını, reflekslerini ve olaylara yaklaşımını analiz ederek seni en iyi yansıtan “zihinsel hayvanı” ortaya çıkaracak. Tek bir soruyla başlayacak, ama sana dair çok şey söyleyecek!
Bir sabah uyandın ve “Bugün dünyayı kurtaracağım!” dedin. İlk iş ne yaparsın?
A: Zihnin bir baykuş gibi çalışıyor!
B: Zihnin bir kaplan gibi çalışıyor!
C: Zihnin bir tilki gibi çalışıyor!
D: Zihnin bir yunus gibi çalışıyor!
E: Zihnin bir kedi gibi çalışıyor!
F: Zihnin bir kurt gibi çalışıyor!
