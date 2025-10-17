Sen tam bir strateji dehasısın, bir satranç ustası gibi her hamlenin bir sonraki adımı önceden düşünüyor, her hareketin bir amacı var. Her şeyin bir planı, her planın bir yedeği var. Seninle ilgili en çarpıcı şey, bu planları nasıl ustaca yürüttüğün. Adeta bir orkestra şefi gibi, her bir parçayı mükemmel bir uyum içinde harekete geçirebiliyorsun. Zekanla donatılmışsın, bir bilim kurgu filminden fırlamış bir süper kahraman gibi. Mantığınla, adeta dünyayı kurtaracak bir zekâya sahipsin. İnsanları hayrete düşüren, karmaşık problemları çözme yeteneğin, bir labirenti çözer gibi. Sanki her zorlu durum, senin için bir bulmacadan ibaret. Ve sen bu bulmacaları çözmekten büyük keyif alıyorsun.