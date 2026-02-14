onedio
Zenginlik Enerjin Açık mı?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
14.02.2026 - 11:56

Zenginlik sadece şans ya da çalışma değil; aynı zamanda enerjinin para ile uyumlu olmasıyla ilgili. Bazen fark etmeden bolluğu iter, bazen de zahmetsizce kendimize çekeriz. Bu test, içindeki bolluk bilincini, para enerjisine karşı tutumunu ve zenginlik frekansının gerçekten açık olup olmadığını ortaya çıkaracak!

