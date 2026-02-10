Aşkta Sürekli Kaybetmenin Nedeni Ne?
Bazı insanlar aşkta koşar, bazıları bekler, bazıları ise daha başında tökezler. Hep aynı hikayenin farklı yüzlerle tekrarlandığını hissediyorsan, mesele “şanssızlık” olmayabilir. Belki de kalbin, aklından gizli gizli başka bir oyun oynuyordur. Bu testte verdiğin cevaplar, aşkta neden hep kaybeden tarafta kaldığını dürüstçe fısıldayacak.
Hadi teste!
